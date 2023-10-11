أنس جابر تتضامن مع شعب فلسطين

أعلنت لاعبة التنس التونسية العالمية، أنس جابر تضامنهم مع شعب فلسطين، بعد الهجمات التي يعانون منهما من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية.

أنس جابر تتضامن مع فلسطين

وقالت أنس جابر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انسترجام: "ما كان يعاني منه الشعب الفلسطيني خلال 75 سنة لا يمكن وصفه، ما يعاني منه المدنيون لا يمكن وصفه. أيًا كانت أصولهم أو ديانتهم".

وأضافت أنس جابر: "العنف لن يجلب السلام أبدًا، لا يمكنني أن أقف بصف العنف كما لا يمكنني أن أتوقف عن مساندة من كانت تؤخذ أراضيهم. لهذا لابد وأن يفهم الجميع ما يحدث. لذلك يجب ألا يتجاهل الرأي العام التاريخ، هذا التصرف غير مسؤول ولن يجلب السلام".

واختتمت أنس جابر: "نحن نسعى جميعًا للسلام، هو ما يحتاجه الجميع ويستحقونه. أوقفوا العنف. الحرية لـ فلسطين".