تفاصيل مران الإسماعيلي اليوم تحت قيادة إيهاب جلال

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق ١١ اكتوبر الجاري، وكان المران علي الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية و استمر المران لمدة ساعتين

تفاصيل مران الإسماعيلي اليوم بقيادة إيهاب جلال

حصل محمد فوزي و عبد الرحمن مجدي و حمدي النقاز و محمد مخلوف و محمد هاشم و إياد العسقلاني علي راحة من مران اليوم بينما خاض باقي لاعبي الفريق مرانهم بشكل طبيعي

تحدث الكابتن علي أبو جريشة مع اللاعبين قبل المران و أشاد بآداء الفريق في مباراة الأهلي و طالب اللاعبين ببذل أقصي ما لديهم خلال المباريات القادمة

بدأ المران بتدريبات جري حول الملعب أعقبها مجموعة من التدريبات البدنية التي استمرت لمدة ساعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال كما اشتمل المران علي تدريبات تكتيكية و تقسيمة قوية في وسط الملعب

حرص حمد ابراهيم المدرب العام علي عقد جلسة قبل المران مع عمر الساعي لاعب الفريق في إطار حرص الجهاز الفني للفريق علي عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين

شهد المران حضور شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي و علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة و عماد سليمان المشرف العام على الكرة و إسماعيل حفني