يدمر القصبة الهوائية والرئتين.. إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض والعالم صامت

لا تزال القضية الفلسطينة هي القضية التي تشغل العالم أجمع خاصة بعد استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض وسط حالات من الصراخ الذي يعيشه أهالي غزة بعد القصف الشامل التي تشنه إسرائيل على غزة وسط صمت رهيب من العالم الأجنبي لما تفعله إسرائيل وما تستخدمه من أسلحة فتاكة وأسلحة محرمة دولية فأين منظامات حقوق الإنسان الجميع في صمت.

إسرائيل طرقت أبواب الأسلحة المحرمة دولية بعدما لم تجد من يمانعها أو يراجعاها عما تفعله تحت مظلة جناح أبيها الأكبر "أمريكا" فعلى مدار يومين تسخدم إسرائيل الأسلحة المحلمة دوليًا من خلال استخدام الفسفور الممنوع دوليًا طبقًا لما كشفت عنه وسائل إعلامية فلسطينية من بينهم التلفزيون الفلسطيني الذي أكد بأن إسرائيل شرعت في استخدام الفسفور في قصفها على غزة.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن الفسفور الأبيض المحرم دوليًا والتي تستخدمه إسرائيل كقنابل من خلال غارات طيرانها التي تشنها على قطاع غزة بأكمله.

الفسفور الأبيض عبارة عن مادة شمعية شفافة وبيضاء ومائلة للاصفرار.

الفسفور الأبيض له رائحة تشبه رائحة الثوم، ويُصنع من الفوسفات.

الفسفور الأبيض ينتج نيران ودخان كثيفين عند تفاعله مع الأكسجين.

الفسفور الأبيض يتم امتزاجه مع الأكسجين ويتم استخدامها في القنابل.

قنابل الفسفور الأبيض محرمه دوليًا حسب اتفاقية جنيف عام 1980.

الفسفور الأبيض يتسبب في حرق جسد الإنسان لدرجة أنه قد يصل إلى العظام.

الفسفور الأبيض يترسب في التربة أو في قاع الأنهار والبحار ويولثها فيسبب ضرر للإنسان.

القذيفة الواحدة من الفسفور الأبيض تقتل كل كائن حي حولها حتى مدى 150م.

استنشاق غاز الفسفور الأبيض يؤدي إلى ذوبان القصبة الهوائية، والرئتين.