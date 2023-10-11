مدير تعليم أبوتشت يعقد اجتماعيين متتاليين لتنفيذ القرارات الوزارية

عقد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية اجتماعيين متتاليين بحضور حشمت عبدالحميد رئيس قسم التعليم المجتمعي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وإبراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي وحازم عبدالمنعم رئيس النادي الاستكشافي وحدادي صابر مسوؤل الأمن وأشرف فوزي رئيس قسم الإحصاء ومهاب فاضل مسوؤل التعلم الذكي وموجعي ومعلمات مدارس التعليم المجتمعي والفصل الواحد والتنسيق الإداري ومديري المدارس الإبتدائية.

وهنأ مدير عام الإدارة الحضور ببدء العام الدراسي الجديد والمناسبات الدينية والقومية المتزامنة مع بدء العام الدراسي الجديد ناقش الاجتماعان ما تم انجازه من اعمال منذ بدء العام الدراسي الجديد والمشكلات التي تواجه العمليه التعليمية.

وأكد مدير الإدارة علي ضرورة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية.

ودعا إلى سرعة استكمال تسليم الكتب المدرسية وتنفيذ الجداول والإشراف اليومي وتسجيل غياب التلاميذ اولا بأول والتأكيد علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لمواجهة الدروس الخصوصية وتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة والتأكيد علي تطبيق اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للتلاميذ والمعلمين.

وناقش الاجتماع الأول النشرة المنظمة للعمل بالتعليم المجتمعي الواردة من الوزارة، فيما ناقش الاجتماعان الأول والثاني النشرة الواردة من المديرية بشأن الإحصاء الاستقراري للمدارس دعي المدير العام الحضور الي عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بحدوث مخاطر عند التطعيم المدرسي للتلاميذ والطلاب وتوعية أولياء أمورهم بفائدة التطعيم المدرسي لابنائهم حفاظا علي سلامة صحتهم.