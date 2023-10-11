فحص طبي جديد لـ أوباما يحدد مدة غيابه عن الزمالك

يخضع النجم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب نادي الزمالك لفحص طبي وأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدة غيابه عن الفارس الأبيض بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

أشعة لـ أوباما تحدد مدة غيابه عن الزمالك:

خاض اللاعب تدريبات علاجية، اليوم الأربعاء، على هامش مران الفارس الأبيض والذي كان على ملعب الترسانة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيخضع لها أوباما حالة اللاعب الطبية ومدى حاجته لراحة والتأهيل، للوقوف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة وقبل عودة المباريات الرسمية للقلعة البيضاء.

كان يوسف إبراهيم أوباما قد تعرض للإصابة بآلام في العضلة الأمامية، والتي كانت قبل مواجهة الزمالك أمام نادي أرتا سولار، لكنه تحامل عليها ولعب في اللقاء لمساعده اللاعبين في تحقيق الانتصار، وانتهت المواجهة حينها بأربعة أهداف للأبيض مقابل هدف وحيد على ملعب القاهرة الدولي.

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة:

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي، والتي تدخل ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، ويمتلك في رصيده 5 نقاط.