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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يفتتح انشطة جديدة بالممشى السياحي بطريق السلام بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنشطة جديدة بمحلات الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ عبارة عن فطائر وايس كريم وعصائر طبيعية، ارضاء لمختلف الأذواق والجنسيات.

 وأكظ محافظ جنوب سيناء، أن ذلك استكمالا لأنشطة الممشى السياحى بطريق السلام بشرم الشيخ .

ووجه المحافظ، بضرورة استكمال باقي الأنشطة والبدء في التشغيل لباقي المحلات الشاغرة لتوفير منتجات وانشطة مختلفة تخدم القطاع السياحي وجميع زائري مدينة شرم الشيخ.

وشهد الافتتاح اللواء أحمد الاسكندراني، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعددا من رجال الاعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.

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الجريدة الورقية