مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

صعد مؤشر الأسهم القطرية بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.74 %، بواقع 171.16 نقطة، ليصل إلى مستوى 10023.13 نقطة.

الأسهم القطرية

وجرى خلال جلسة فى الأسهم القطرية، اليوم، تداول 224 مليوناً و427 ألفاً و770 سهماً، بقيمة 673 مليوناً و998 ألفاً و163.265 ريالاً، نتيجة تنفيذ 23586 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في جلسة الأسهم القطرية أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسعار 12 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية بنحو 592 ملياراً و772مليوناً و974 ألفاً و418.420 ريالاً، قياساً بـ 581 ملياراً و561 مليوناً و119 ألفاً و591.750 ريالاً، في الجلسة السابقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض بلغت نسبته نحو 0.84 %، لتصل عند مستوى 2420.67 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم الأردنية عند نحو 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3102 صفقة.

مؤشر الأسهم البحرينية تغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر البحرين العام فى أسواق الأسهم البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,939.18 نقطة بانخفاض قدره 3.65 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.56 نقطة بانخفاض قدره 2.98 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية مليوناً و154 ألفاً و543 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 211 ألفاً و492 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 44 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام بنحو 59.03 نقطة ليسجل 6592.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.89%، جراء تداول 181 مليون سهم نفذت عبر 11231 صفقة نقدية بقيمة 42.5 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بنحو17.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5494.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.32% من خلال تداول 94.8 مليون سهم عبر 3805 صفقات نقدية بقيمة 9.3 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية 75.70 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7191.59 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.04% عبر تداول 7426 مليون سهم من خلال 7426 صفقة بقيمة 33.2 مليون دينار.