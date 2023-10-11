نيمار ينافس تاليسكا على أفضل هدف في آسيا

ينافس النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، مواطنه أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر، على جائزة أفضل هدف في مسابقات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

نيمار ينافس تاليسكا على أفضل هدف في الجولة الثانية بدوري الأبطال:

سجل نيمار هدفًا رائعًا لنادي الهلال في شباك نادي ناساجي الإيراني، كما تمكن تاليسكا من تسجيل هدف في شباك استقلال دوشنبه الطاجيكي، وذلك في منافسة جديدة بينهم على لقب أجمل أهداف الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

سجل نيمار الهدف الثاني لنادي الهلال في نساجي في الدقيقة 58، بينما سجل تاليسكا هدف النصر الثالث في الدقيقة 77 أمام نادي استقلال دوشنبة الطاجيكي، في منافسة مع 8 أهداف أخرى على أجمل هدف بالجولة الثانية.

وشهدت الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا تسجيل 59 هدفًا في 19 مباراة، ومن بينها تم اختيار 10 أهداف للمنافسة على الأفضل في الجولة الثانية، ويمكن للجمهور اختيار الهدف الأفضل والأجمل من بينها.

من المقرر أن تقام مباريات الجولة الثالثة يوم الإثنين الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، وسيلعب الاتحاد مع القوة الجوية العراقي والهلال مع مومباي الهندي والفيحاء مع العين الإماراتي والنصر مع الدحيل القطري.