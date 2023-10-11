إجماع وفدى على خوض عبدالسند يمامة السباق الرئاسى

الهيئة العليا ونواب الحزب بالبرلمان يدعمون رئيس الوفد فى الانتخابات الرئاسية

مصالحة بين عبدالسند يمامة وفؤاد بدراوى وسط تصفيق حاد من الحضور

البرنامج الانتخابى يتضمن حلولاً ناجحة لعلاج المشاكل

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، والمرشح فى انتخابات الرئاسة، بحضور نواب الحزب فى البرلمان.

أجمعت الهيئة العليا والنواب على تأييد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة فى السباق الرئاسى.

شهد الاجتماع مصالحة وفدية بين الدكتور عبدالسند يمامة، وفؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا، الذى أعلن ضرورة إعلاء مصلحة الوطن والوفد فوق أى اعتبار، وشهدت هذه المصالحة ترحيباً كبيراً من الحضور، وسط تصفيق حاد من الجميع.

وكشف الدكتور عبدالسند يمامة، عن ملامح البرنامج الانتخابى وتشكيل الحملة الانتخابية برئاسته، خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين منسقاً عاماً للحملة ومتحدثاً رسمياً باسمها.

وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة أن البرنامج الانتخابى يتضمن حلولاً شاملة لعلاج المشاكل التى تمر بها البلاد.

وقال رئيس الوفد: إن نهر النيل خط أحمر، وسيتضمن البرنامج الانتخابى خطة لاختيار عدد من المتخصصين لحماية حقوق مصر التاريخية لمياه النيل.

وأوضح أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا لم يأخذ موافقة من البرلمان، مما يعد خطوة مهمة لصالح مصر.