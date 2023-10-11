أغرب واقعة بالقليوبية.. سرقة محصول الأرز ليلاً بقرية كفر طحا بشبين القناطر

شهدت قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أغرب واقعة سرقة تمثلت في سرقة 12 قيراط من محصول الأرز بانتاجية 2 طن أرز تصل تكلفتها إلى أكثر من 40 ألف جنية بالإضافة الاستيلاء على قطعة الأرض المزروعة بالارز وتبويرها وردمها بالمخالفات الخاصة بهدم المنازل بارتفاع 2 متر والقاء مخلفات الحديد والخردة والمراجيح القديمة بالاستعانة بعدد من الأشخاص الخارجين عن القانون بما تسبب في ضياع ارض تكلفتها 2 مليون جنيه على أصحابها.



تقدم المواطن محمد كمال احمد هزاع ببلاغ للعميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر حمل رقم ٨٧ أحوال بتاريخ ٩ /١٠/٢٠٢٣م ضد كلا عادل م ف وشهرته عادل ملبن باغتصاب قطعتى ارض على مساحة ١٢ قيراط بقيمة ٢ مليون جنيه والاستيلاء على محصول الأرز المنزرع بالقوة بمساحة ١١ قيراط وربع .

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر بتلقي بلاغ من المواطن محمد كمال هزاع ضد عادل م ف وشهرته عادل ملبن بقيامه بالاستيلاء على قطة ارض على مساحة ١٢ قيراط وسرقة المحصول وتبوير الأرض وتغيير معالمها بهدف الإجبار على بيعها وبنائها وتقسيمها إلى قطع وبيعها .

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

من جانبه ناشد المواطن محمد كمال هزاع بتدخل عاجل من أجهزة الأمن بالقليوبية ومن وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالقليوبية ومن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتدخل لإعادة الأرض إلى طبيعتها من أخصب الأراضي الزراعية بالمنطقة والتصدى لمافيا سرقة الأراضي الزراعية وتبويرها .

مشيرا إلى أن الواقعة تهدد السلم الاجتماعى وتهدد الأراضي الزراعية التى تمثل خط احمر للدولة المصرية .