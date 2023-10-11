الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اختراق لبناني وسوري لشمال إسرائيل وتوقعات بليلة مرعبة في تل أبيب.. فيديو

طائرة شراعية استخدمها
طائرة شراعية استخدمها مقاتلو حماس خلال عملية الطوفان

 ذكرت تقارير صحفية أن قوات تم نشرها في شمال إسرائيل من خلال الطائرات الشراعية في اتجاه المناطق المأهولة بالسكان.

 وطالبت سلطات الاحتلال السكان بالدخول إلى المناطق المحصنة، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء أن صفارات الإنذار دقت في مرتفعات الجولان المحتلة وشمال فلسطين المحتلة بعد بدء المسيرة. 

 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار ما زالت تدق في منطقتي الجولان وحيفا.

 وأفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم أن" صفارات الإنذار تحذر من غزو الطائرات بدون طيار في حيفا وجلبوع والكرمل". 

txt

جنوب لبنان تحت القصف.. إسرائيل ترد على حزب الله

txt

آثار دمار مروعة خلفها قصف الاحتلال على قرى جنوب لبنان.. شاهد

 وبحسب مصدر يهودي، اخترقت طائرة شراعية من لبنان شمال إسرائيل باتجاه الجليل، ووصلت طائرة مقاتلة إلى المستوطنة. 

 ووفقًا لها، نفذت نحو 20 مركبة جوية بدون طيار هجمات من الجولان السوري، إلى الشمال من السلطة القائمة بالاحتلال، ومن جنوب لبنان. 

 15 طائرة شراعية:

 وأكدت وسائل إعلام يهودية أن "صفارات الإنذار لا تزال تدق في جميع المستوطنات في شمال فلسطين المحتل بعد الغزو المزعوم لـ 15 طائرة شراعية على متن طائرات مقاتلة من لبنان إلى مستوطنة أبيبيم". 

 ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مقاطع فيديو وصورًا لطائرات في سماء فلسطين المحتلة وسط حالة من الخوف والذعر بين المستوطنين. 

 وأكد المستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هجومًا جنونيًا قد نفذ من لبنان، ودقت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل وفي مناطق عدة في شمال إسرائيل. 

 ومنذ وقت ليس ببعيد، ذكرت وسائل الإعلام العربية أن مسيرة من لبنان قد غزت المجال الجوي الإسرائيلي، كما أكدت أن صفارات الإنذار دقت في قرية أبيبيم بالقرب من الحدود مع لبنان.

مواد متعلقة

عاجل| إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

لبنان يُقرر تعليق الدراسة بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

إسرائيل: تعرضنا لإطلاق نار من لبنان

حريق داخل سجن شرق لبنان يُنهي حياة 3 أشخاص ويُصيب العشرات

لبنان يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

لبنان تفوز على ماليزيا..والسعودية تخسر أمام بوتان بالبطولة الدولية لسيدات كرة القدم

الجريدة الورقية