اختراق لبناني وسوري لشمال إسرائيل وتوقعات بليلة مرعبة في تل أبيب.. فيديو

ذكرت تقارير صحفية أن قوات تم نشرها في شمال إسرائيل من خلال الطائرات الشراعية في اتجاه المناطق المأهولة بالسكان.

وطالبت سلطات الاحتلال السكان بالدخول إلى المناطق المحصنة، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء أن صفارات الإنذار دقت في مرتفعات الجولان المحتلة وشمال فلسطين المحتلة بعد بدء المسيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار ما زالت تدق في منطقتي الجولان وحيفا.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم أن" صفارات الإنذار تحذر من غزو الطائرات بدون طيار في حيفا وجلبوع والكرمل".

وبحسب مصدر يهودي، اخترقت طائرة شراعية من لبنان شمال إسرائيل باتجاه الجليل، ووصلت طائرة مقاتلة إلى المستوطنة.

ووفقًا لها، نفذت نحو 20 مركبة جوية بدون طيار هجمات من الجولان السوري، إلى الشمال من السلطة القائمة بالاحتلال، ومن جنوب لبنان.

15 طائرة شراعية:

وأكدت وسائل إعلام يهودية أن "صفارات الإنذار لا تزال تدق في جميع المستوطنات في شمال فلسطين المحتل بعد الغزو المزعوم لـ 15 طائرة شراعية على متن طائرات مقاتلة من لبنان إلى مستوطنة أبيبيم".

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مقاطع فيديو وصورًا لطائرات في سماء فلسطين المحتلة وسط حالة من الخوف والذعر بين المستوطنين.

وأكد المستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هجومًا جنونيًا قد نفذ من لبنان، ودقت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل وفي مناطق عدة في شمال إسرائيل.

ومنذ وقت ليس ببعيد، ذكرت وسائل الإعلام العربية أن مسيرة من لبنان قد غزت المجال الجوي الإسرائيلي، كما أكدت أن صفارات الإنذار دقت في قرية أبيبيم بالقرب من الحدود مع لبنان.