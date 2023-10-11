إحالة المتهمين بإنهاء حياة شاب لسرقة 15 ألف جنيه للجنايات

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة 3 عاطلين متهمين بقتل شاب، لسرقة أموال منه فى الزاوية الحمراء، لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزواية الحمراء، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل أحد الأشخاص بالشارع، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وعثرت على جثة المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تبين أن عاطل استعان بصديقيه لسرقة المتهم والاستيلاء منه علي 15 ألف جنيه وعندما رفض المجني عليه طعنوه ليلقي مصرعه في الحال.

وبإعداد الأكمنة اللازمة نجح رجال المباحث الجنائية فى القبض على المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وفى سياق أخر أصدرقاضي المعارضات بالمطرية ، قرار بإستمرار حبس سائق وعامل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لإدانتهما بالتعدي على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل بالمطرية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) يتضرر فيها من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهما لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإبلاغ عن شقيقه فى قضية "مخدرات" وتطورت لمشاجـرة بإن تعدى المتهم عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.