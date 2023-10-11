وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى النيل للتأمين الصحي

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، والدكتور سيد جلال، مدير الفرع، جولة تفقدية داخل مستشفى النيل للتأمين الصحي لتفقد سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى.



وكان باستقبالهم الدكتور أحمد عبدالحفيظ مدير المستشفى، والدكتور أحمد مصطفى، نائب مدير المستشفى.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة للمستشفى، واطمأن على أحوال بعض المرضى وذويهم، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات بصيدلية المستشفى.

ويذكر أن مستشفى النيل للتأمين الصحي مكونة من مبني أ ومبني ب، والمستشفى مقامة على مساحة ١٧٠٠٠ متر٢ بسعة ٤٠١ سرير...

وتضم المستشفى قسم الاستقبال والطوارئ والذي يشمل ٧ غرف للتخصصات المختلفة إلى جانب غرفة أشعة عادية ومعمل طوارئ وبنك دم يحتوي على جميع الفصائل المختلفة.

كما تضم أقسام العنايات بأنواعها المختلفة والتي تحتوي على ٣٠ سرير عناية تنوعت بين ٦ عناية قلب، و٤ عنايات جراحية، و٢٠ عناية مركزة.

ويوجد بالمستشفى أيضًا قسم للأشعة والذي يضم ٢ جهاز أشعة مقطعية، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية التي تحتوي على ١٦٨ سريرًا في التخصصات المختلفة مثل الباطنة، ومخ وأعصاب، وجراحة عامة، وعظام، ونفسية وعصبية، وجراحة وجه وفكين، وجراحة أنف وأذن.

وتضم وحدة لقسطرة القلب والتي تحتوي على ١٨ سريرًا وتعمل بمعدل ١٨ حالة يوميًا، إلى جانب وحدة الغسيل الكلوي التي تشتمل على ٣٦ ماكينة غسيل كلوي وتعمل بمعدل ٥٨ حالة يوميًا.

ويوجد بمعمل المستشفى قسم لتحاليل الكيمياء والبكتيريولوجي وتحاليل الدم والباثولوجي.

وتضم المستشفى قسم للحضانات للأطفال المبتسرين يحتوي على ٧ حضانات و٢ جهاز تنفس صناعي، كما يوجد قسم للتعقيم ومغسلة، ومطبخ لتحضير الوجبات للمرضى والعاملين بالمستشفى.

وأثناء الزيارة ذكر د. سيد جلال، مدير عام الفرع، أنه تم عمل بعض أعمال الصيانة بأقسام الاستقبال والكلي بالمبني أ وبالطابق الرابع بالمبنى ب، بالإضافة إلى خطة الفرع الحالية في تطبيق معايير الجودة اليابانية 5S للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه تم الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الحديث وجارٍ تشغيله خلال الأسبوع الحالي لخدمة مرضى القسم الداخلي والطوارئ.

وفي نهاية زيارته تقدم وكيل الوزارة بخالص شكره وتقديره للدكتور سيد جلال، مدير عام الفرع ولمدير المستشفى ولجميع العاملين بالمستشفى على الجهود المبذولة لتطوير العمل.