وكيل صحة القليوبية يقوم بتكليف مسئولي الرقابة الداخلية بقليوب وشبين القناطر

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بعقد اجتماع تنظيمي، بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، ود. سارة عبد المجيد مسئول الرقابة الداخلية بالمديرية؛ لتكليف مسئولي الرقابة الداخلية بإدارات قليوب، وشبرا شرق وشبين القناطر بمهامهم الوظيفية.

وأوضح عدة نقاط أهمها:

▪︎ ضرورة وضع خطة عمل للمرور على جميع المنشآت الصحية التابعة لكل إدارة، على أن يكون ذلك خلال مدة زمنية محددة

▪︎ التفرغ التام لأعمال الرقابة علي المنشآت الصحية

▪︎ ضرورة متابعة وتفعيل العيادات التخصصية المسائية بالوحدات الصحية والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة بكافة التخصصات لتحسين الموارد الاقتصادية للمنشآت الصحية

▪︎ التأكيد علي المتابعة المستمرة لأعمال المبادرات الرئاسية لرفع مؤشرات الأداء

▪︎ تجهيز عرض توضيحي يشمل جميع الملاحظات التي تم رصدها والاجراءات التي تم تلافيها من قبل مسئول الرقابة الداخلية؛ بحيث يتم عرضه علي سيادته في الاجتماع المقبل

وأكد الدكتور حموده الجزار، أن تبعيتهم ترجع بشكل شخصي ومباشر، كما أعطاهم كافة الصلاحيات لتصليح وتذليل أي عقبات تواجههم.