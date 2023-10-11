رئيس الاتحاد المصري يدعم منتخب الناشئات قبل مواجهة ساو تومي

حرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم منتخب مصر للناشئات قبل مواجهة ساو تومي يوم الجمعة المقبل.



اجتماع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع ناشئات منتخب مصر

منتخب مصر للناشئات

وشهد اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم حضور الدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد كمال، المدير الفني للمنتخب.



ويلتقي منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما، منتخب ساو تومي يوم الجمعة المقبل، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز منتخب مصر بسبعة أهداف دون رد.