الأرصاد تحذر من ٣ ظواهر جوية وتعلن خريطة سقوط الأمطار

تشهد الحالة الجوية لطقس ثاني أسبوع بشهر أكتوبر، عدد من التقلبات الحادة، على غرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بعدد من المحافظات فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة ليلًا كأحد سمات فصل الخريف المعتادة.

في هذا السياق حذر عدد من خبراء الأرصاد من عدد من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد بسبب امتداد تأثير المنخفض الجوي القادم من طبقات الجو العليا، ويبعد نحو 6 أمتار على سطح الأرض، ويعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد.

ظواهر جوية محتملة



وحذر المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع توافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية ونشاط لحركة الرياح بفترات متقطعة من اليوم.

خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات

من جهة أخرى أوضحت الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، تشير إلى سقوط الأمطار اليوم على 13 محافظة، بنسب تصل إلى 40%، وهى أمطار بين خفيفة ومتوسطة وفقا للطبيعة الجغرافيا للمحافظة.

وحددت الأرصاد المحافظات التالية لسقوط الأمطار وهي مطروح، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، شمال سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وسط سيناء، الشرقية، الغربية، المنوفية، حيث يسود طقس غائم ووممطر معظم ساعات النهار.

