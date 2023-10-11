الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب زامبيا يعلق على مواجهة منتخب مصر الودية بالإمارات

منتخب زامبيا
منتخب زامبيا

علق  مدرب زامبيا على مباراة فريقه أمام منتخب مصر الأول، والتي تجمع بينهما غدا الخميس، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا و كأس العالم.

 

وقال مدرب زامبيا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب مصر: " نعرف قيمة المنتخب المصري جيدا من الناحية الفردية والجماعية". 

 

وأضاف مدرب زامبيا: " سنلعب المباراة الودية بكامل الجدية ونعتبرها اختبارا قويا لمستوى الفريق" .

 

وتابع مدرب زامبيا: "مواجهة منتخب مصر مهمة للغاية في هذا التوقيت، لتقييم اللاعبين الذين يظهرون معنا للمرة الأولى قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا".

 

موعد مباراة مصر وزامبيا:
 


تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا:

تنقل مباراة مصر وزامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.

الجريدة الورقية