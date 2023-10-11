مدرب زامبيا يعلق على مواجهة منتخب مصر الودية بالإمارات

علق مدرب زامبيا على مباراة فريقه أمام منتخب مصر الأول، والتي تجمع بينهما غدا الخميس، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا و كأس العالم.

وقال مدرب زامبيا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب مصر: " نعرف قيمة المنتخب المصري جيدا من الناحية الفردية والجماعية".

وأضاف مدرب زامبيا: " سنلعب المباراة الودية بكامل الجدية ونعتبرها اختبارا قويا لمستوى الفريق" .

وتابع مدرب زامبيا: "مواجهة منتخب مصر مهمة للغاية في هذا التوقيت، لتقييم اللاعبين الذين يظهرون معنا للمرة الأولى قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا".

موعد مباراة مصر وزامبيا:





تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا:

تنقل مباراة مصر وزامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.