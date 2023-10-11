«صوتك مستقبلك .. انزل وشارك» ندوة توعوية لطلاب كلية التربية بجامعة الزقازيق

لحثهم على المشاركة الانتخابية

نظم اليوم الأربعاء، مجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة توعوية بعنوان «صوتك مستقبلك .. انزل وشارك»، لطلاب كلية التربية بجامعة الزقازيق، وذلك لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

يأتى ذلك ضمن فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك مستقبلك .. انزل وشارك»، وضمن جهود فريق العمل الإعلامي بمجمع إعلام الزقازيق.

وأكد الإعلامى دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى مستمر في تنفيذ فعاليات الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية فى محافظات شرق الدلتا، والتى تشمل الشرقية والدقهلية ودمياط، وباقى محافظات الجمهورية.

ولفت «عبد الله» إلى أن فريق العمل بإعلام الزقازيق نظم لقاءً إعلاميا متفردا من داخل كلية التربية بجامعة الزقازيق، بحضور الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية جامعة الزقازيق، على أهمية المشاركة السياسية في عملية الانتخابات باعتبارها رسالة قوية إلى جميع المتربصين بالأمن القومي المصري وأعداء الوطن في الداخل والخارج.

ودعت عميد تربية الزقازيق، طلبة وطالبات الجامعة إلى أهمية الوعى السياسى الكامل بكل ما يحدث، وإلى التحلى بسلاح العلم والوعى فى مواجهة التحديات والأزمات المحدقة بالوطن حتى تعبر الدولة إلى بر الأمان، مؤكدة أهمية المحافظة على الوطن وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التى تحاول النيل من بلدنا مصر.

وأوضح الدكتور أحمد سالم وكيل كلية التربية جامعة الزقازيق، أن المشاركة في الانتخابات بشكل عام هو تأكيد لمبدأ المواطنة والذى يعنى إقامة دولة ديمقراطية حديثة، داعيا الطلاب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل كبير، مبينا أن التصويت في الصندوق الانتخابى يشعر المواطن أنه شريك في صناعة المستقبل.