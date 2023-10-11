الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في غزة عيون الأطفال مرآة حقائق انتهاكات الاحتلال.. صور توثق الدمار

طفلة في غزة
طفلة في غزة

هنا كان منزلي وهناك كانت غرفتي، وأمام حطام هذا البيت كنت أجلس مع صديقي المفضل، كلمات قالتها عيون طفل فلسطيني، ينظر لجدران بيته الذي حطمه العدوان الإسرائيلي في غزة.

لم تمهله طائرات الاحتلال الوقت الكافي ليحصل على لعبته المفضلة، لم تترك له متسعا من الوقت ليلقى السلام على جدرانه منزله، لم يتمكن من ارتداء حذائه، قبل أن تبدأ إسرائيل في قصف المنازل، ويهرب ليحتمي في مكان آمنًا.

هنا غزة التي نزفت ومازالت تنزف أمام العالم، منهج شعبها النصر أو الموت، تجرعوا الشجاعة منذ أن كانوا في أرحام أمهاتهم.

تتعرض الأحياء السكنية في قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي لقصف إسرائيلي عنيف، ردا على الهجمات التي شنتها حركة حماس في عملية طوفان الأقصى، وتمكنت فيها من دخول مستوطنات غلاف غزة، والسيطرة على مناطق عسكرية وأمنية فيها.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، مقتل 1055 شخصا من سكان القطاع وإصابة الآلاف، ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش، قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة.

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