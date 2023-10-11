الصين تُطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بوقف إطلاق النار في غزة

طالبت "جمهورية الصين الشعبية"، الفلسطينيين والإسرائيليين، بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت الصين، أنه ينبغي على المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقال تشاي جيون مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط، إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد الصراع الحالي بين فلسطين وإسرائيل، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. مضيفا أن بكين تشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني ​​والإنساني في فلسطين.

وتابع، المخرج من تهدئة الصراع المتكرر بين فلسطين وإسرائيل هو العودة إلى أساس "حل الدولتين"، واستئناف محادثات السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

بوتين يُؤكد ضرورة بذل كل الجهود لتهدئة الوضع بين فلسطين وإسرائيل

حذر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، من أن اتساع نطاق الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، قد يُؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة، مُؤكدًا ضرورة بذل كل الجهود لتهدئة الوضع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو اليوم الأربعاء.

وقال بوتين: "من غير المعروف ما إذا كان من الممكن تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى في المستقبل القريب، لكن يجب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لأن توسيع رقعة الصراع يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك لقطاع الطاقة".

آليات التسوية في الشرق الأوسط

وأشار بوتين إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أهملت الولايات المتحدة آليات التسوية في الشرق الأوسط وحاولت استبدال حل المشاكل السياسية بـ"هبات مادية" لسكان الأراضي الفلسطينية.