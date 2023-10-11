تريزيجيه يعلق على عودة النني لـ منتخب مصر

علق محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لـ منتخب مصر لكرة القدم، على عودة زميلة محمد النني نجم أرسنال إلي المشاركة مع الفراعنة و الإنضنان إلي المعسكر.

وقال تريزيجيه في المرتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر وزامبيا:" محمد النني لاعب كبير وعودته إضافة قوية لنا".

وأضاف تريزيجيه: “ الروح أهم مايميز منتخب مصر وكل اللاعبين على قلب رجل واحد”.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدًا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وزامبيا:



تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا:



تنقل مباراة مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.



كشف طبيب المنتخب الوطنى أنه جارٍ التنسيق مع نادي أرسنال الإنجليزي منذ إصابة محمد النني الذي شارك مع المنتخب آخر مرة بمعسكر ديسمبر الماضي في مباراة بلجيكا وأن عودته للمشاركة أمر جيد للفراعنة.