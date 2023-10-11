موعد "اجتماع العام" للأقباط بمطرانية صنبو وديروط

ينتظر الأقباط الأرثوذكس بصنبو وديروط، الإثنين المقبل، لمتابعة الاجتماع العام العظة الروحية لنيافة الأنبا برسوم مطران الإيبارشية، وذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يستهل اللقاء باقامة القداس الإلهي فق الطقوس المتعلقة بالعقيدة الأرثوذكسية، ورفع البخور وتقديم الحمل، يليها القاء العظة الروحية حول مبادئ إيمانية وتعاليم منصوصة بالكتاب المقدس.

احتفلت مطرانية الاقباط بصنبو وديروط الفترة الماضية بمناسبة عيد الصليب الذي استمر 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

وارجعت الكتب التاريخية السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ويذكر التاريخ أن الملكة هيلانة قد أمرت حسب ماورد في الكتب المسيحية، بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.