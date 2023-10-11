أبرز أنشطة الأنبا يوأنس في كنيسة الملاك غبريال.. غدًا

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، غدًا الخميس ، فعاليات النشاط الروحي بمقر كنيسة الملاك غبريال بمنطقة الشيخ شحاتة، بدءًا من تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا.

يستمر اللقاء على مدارس ساعتين متواصلتين يتخللا اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

يلقي أسقف الاقباط بأسيوط كلمة روحية حول مبادئ مسيحية وتعاليم إنجيلية تساهم في معالجة أزمات الحياة وإرشاد الجميع بطرق تحقيق السلام.

احتفل الأقباط في أسيوط الفترة الماضية بختام لعيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية و روى الباحثون عن صعوبة العثور الصليب أن السبب يرجع إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" الذي أقامة ادريانوس الإمبراطور .