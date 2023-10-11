المرقسية بالإسكندرية تقيم فعاليات روحية الجمعة المقبلة

تقيم الكاتدرائية المرقسية، الجمعة المقبلة، فعاليات روحية للأقباط الأرثوذكس بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، وذلك بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

يأتي اللقاء في إطار النشاط الرعوي التي تحرص الكنيسة على إقامته بصورة منتظمة لترسيخ أهمية العقيدة والإيمان وتغذية الجانب الروحي، لدى الأجيال المتعاقبة.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات تطبيق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتعلقة بالنشاط الروحي والقداس الإلهي يلقي كلمة عظة لكاهن الكنيسة ومباركة المصلين المشاركين، ويختتم اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

عاشت الكنيسة القبطية بالفترة الماضية فعاليات روحية متعددة وكان من آخرهم ختام لعيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية وروى الباحثون عن صعوبة العثور الصليب أن السبب يرجع إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلاديا، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" الذي أقامه ادريانوس الإمبراطور في ذلك الحين، وتحرص الكنيسة على إعادة إحياء هذه الكرى في 3 تواريخ خلال العام.