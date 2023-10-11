كنيسة العذراء تحتفل بذكرى لا تنسى في تراث الأقباط

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسول بدار السلام، التابعة لإيبارشية المعادي، بمناسبة تذكار “معجزة القديس أثناسيوس”، والتي حفظها الأقباط الأرثوذكس بين سطور تاريخهم ليخبروا أجيالهم المتعاقبة ما يملكون من ثراء عريق.

تعود هذه الكرى إلى المعجزة التي حدثت في عهد البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك الـ20 في تاريخ الكنيسة القبطية، وكان الحاكم آنذاك هو الملك قسطنطينوس ابن الملك قسطنطين الكبير، والذي اعتنق التعاليم الخاصة بأريوس الهرطوقي، وأرسل إلى الإسكندرية "جورجيوس" برفقة 500 جندي وحدثت المعجوزة حين اشتدت النبرات بين الوجهتين بعدما استطاع القديس أن يعبر بسلام من مكيدة المركب التي أراد الملك أن يهلكه في البحر من خلالها ولكنه وصل إلى مدينة الإسكندرية دون ضرر.

ويشهد اللقاء المخصص لإحياء هذه الذكرى إقامة " ذكصولوية القديس أثناسيوس الرسولي" برئاسة خورس الشمامسة ولفيف من أحبار وكهنة الكنيسة القبطية كما يتخلل اللقاء احياء سيرته كأحد رموز التراث القبطي.

يعد القديس البابا أثناسيوس الرسولي، صاحب البصمة الواضحة في كثير من التعاليم والمبادئ المسيحية المرسخة لدى الأقباط، وهو أحد أبرز الأسماء التي وردت بكتب حفظ التراث الأرثوذكسي والمراج التاريخية كحامل ورموز وعظة روحية عريقة ولا تزال تروى للأجيال المتعاقبة، وتررد سيرتهم في هذا التاريخ سنويًا داخل القراءات اليومية لكتاب السنكسار والقطمارس.