وزير الخارجية الإيطالي: مصر تتمتع بدور قوي في استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على أهمية تخفيف التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة، مضيفًا أنه لاحظ رغبة في تهدئة الوضع من جانب الدول العربية وخاصة مصر لتحقيق الاستقرار وترسيخ السلام في الشرق الأوسط انطلاقًا من دورها الرئيس في استقرار المنطقة.

وأكد أن هناك مبادرة تهدف إلى تهدئة الوضع تحت رعاية الحكومة المصرية، والتي سوف تحظى بالدعم من الجانب الإيطالي.

وأضاف تاياني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، بثته قناة إكسترا الإخبارية، أنه سيتم مناقشة الهجرة غير الشرعية وسيتم توزيع الجهود بين مصر وإيطاليا لمكافحة مهربي البشر الذين يستوردون الأسلحة والمخدرات، والعمل مع مصر لتحقيق الأهداف المشتركة ووقف موجة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه يدرس أيضًا جميع أشكال التعاون مع مصر من خلال القطاع الخاص لتحسين مهارات العاملين في مجال الزراعة والصناعة، حيث تتم مناقشة ودعم موضوعات الصناعة والزراعة والهجرة القانونية، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية المؤهلة.