الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية الإيطالي: من المهم تجنب اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وفلسطين

نائب رئيسة الوزراء
نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي

شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، على أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية على قناة "راي 3"، "من المهم تجنب اتساع نطاق الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 1100 جندي إيطالي لحفظ السلام منتشرين ضمن قوة التدخل التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) بالقرب من خط ترسيم الحدود مع إسرائيل.

 

وأوضح "أنهم في الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله والميليشيات والجماعات السياسية المرتبطة بإيران والتي تتلقى في الواقع أوامر من طهران"، مشيرًا إلى هجمات التي اعتبرها “دلالية".

 

وكانت قد صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو، الإثنين، أن الاتحاد لم يسترد الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وبدوره، قال إريك مامر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "تطبيق مذكرة التفاهم – حول الهجرة غير الشرعية- مع تونس ليس معلقا".

 

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب مذكرة التفاهم التي تم ابرامها مع تونس للحد من تدفق المهاجرين من هذا البلد على القارة العجوز، غير أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، مطلع الشهر الجاري، رفضه تلك الأموال، معتبرًا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة"، وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو.

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