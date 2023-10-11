بدء تسكين طالبات المحافظات الحدودية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، انه تم اليوم الأربعاء تسكين الطالبات الحاصلات على تقدير مقبول والمنقولات بمواد (فرق نهائية - سنوات النقل) ممن تنطبق عليهم قواعد التسكين بالمدن الجامعية.

وأوضح الأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه وفقًا لتوجيهات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، تم اليوم تسكين طالبات المحافظات الحدودية والمناطق النائية في المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وقام رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على الطالبات، رافقته خلالها الأستاذة هبة عبد الله سليمان، مدير عام المدنية في الجامعية للطالبات، والأستاذة منال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.



حيث تفقد مطعم المدينة الجامعية وتابع توزيع وجبات الطعام على الطالبات، كما تابع المنتجات الغذائية التي يتم توزيعها على الطالبات مثل الزبادي والجبن وغير ذلك، وقام بالتأكد من تواريخ صلاحية تلك المنتجات الغذائية.

وفي نهاية الجولة أكد رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية حرصه على المتابعة الدائمة والمستمرة والتواصل مع ابنائه الطلاب والطالبات، موجها الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم حتي تكونوا نافعين للوطن وحريصين علي رفعة شأنه دائما.

يأتي ذلك، انطلاقًا من حرص الجامعة على التيسير على طالبات المحافظات الحدودية والنائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة وتوفير إقامة بالمدينة الجامعية؛ حفاظًا عليهن.

نائب رئيس جامعة الأزهر: الجامعة تحتضن جميع العلوم

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة تحتضن كل العلوم، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر أصبحت مصدر إلهام بتصدرها للتصنيفات العالمية (شنغهاي- QS - التايمز العالمي)؛ جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقام تحت عنوان: (الزراعة والتحديات المستقبلية الأمن الغذائي التحديات والمواجهة) برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق، نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقدم نائب رئيس الجامعة تهانيه بذكرى المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر لديه خطة طموحة مؤكدا على أن الدول العظيمة لا تبنى إلا بالعلم، ومصرنا الحبيبة عامرة بالخير الكثير والكثير.

