تعليق قوي من "بوتين" على إرسال حاملة الطائرات الأمريكية لإسرائيل

أبدى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، مُؤكدًا أن هذا يُؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار بوتين: "لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسالة حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟".

وتابع الرئيس الروسي: "أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصا لم يعودوا خائفين من أي شيء. ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط".

وقال: "الآن نسمع أن إيران متهمة بكل الذنوب، كالعادة، بلا دليل. لا يوجد دليل".

وأشار بوتين مُعلقًا على تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "ما يحدث فظيع". يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر.

وصرح بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "إذا قرر الرجال القتال فيما بينهم، فليتقاتلوا فيما بينهم. اتركوا النساء والأطفال وشأنهم. وهذا ينطبق على كلا الجانبين".

بوتين مُوجهًا رسالة لإسرائيل وحماس: "اتركوا النساء والأطفال"

دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إسرائيل وحركة حماس إلى "ترك النساء والأطفال وشأنهم، وليُتقاتل الرجال فيما بينهم"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بوتين: "يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وترك الأطفال والنساء وشأنهم".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.

ووفقًا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ"الصدقات" المقدمة إلى فلسطين.