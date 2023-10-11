لعنة الرقم 22 بالأهلي تصيب إمام عاشور مبكرًا

تحدث الكثير في الفترة الأخيرة عن لعنة الرقم 22 بالنادي الأهلي، حيث تقول الأحداق أن هذا الرقم بات لعنة لكل من يرتديه بعدما تركه النجم محمد أبو تريكه.

حيث أرتدي الرقم 22 بالنادي الأهلي اللاعب إمام عاشور المنضم حديثًا لصفوف القلعة الحمراء في الإنتقالات الصيفية الأخيرة، وسبقه من قبل 5 لاعبين هم ( صالح جمعة ، محمد محمود، أحمد الشيخ ، محمد فاروق ، ناصر ماهر .

ومن بين 5 لاعبين أرتدو الرقم 22 بالأهلي عقب أبو تريكة، أًصيب منهم إثنين بالرباط الصليبي، بينما أصيب 2 أخرين إصابات متنوعة أبعدتهم عن الملاعب، بينما الخامس لم يصمد كثيرا بين جدران القلعة الحمراء وغادر الفريق مبكرًا.

وها هي الأحداث الأن تجرنا للحديث عن إصابة إمام عاشور بعد 4 مباريات فقط خاضها مع النادي الأهلي بالقميص رقم 22 ليتعرض لإصابة قوية أبعدته عن الإنضمام لمعسكر منتخب مصر، وبات قريبًا من الغياب عن مباراة الفريق المقبلة في السوبر الافريقي أمام سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر.

وأكدت التقارير الطبية تعرض إمام عاشور لكدمة قوية في قصبة الساق والكاحل حرمته من استكمال مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من الدوري.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري على الملعب الوطني مكابا، في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري السوبر الأفريقي، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.