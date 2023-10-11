اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي ناصر لأبناء الشعب بأسيوط

وصل قطار الجمعيات العمومية لأندية أسيوط إلى محطته في نادي ناصر لأبناء الشعب بإدارة شباب أسيوط. تم عقد الجمعية العمومية العادية في مقر النادي لمناقشة جدول الأعمال.

تم عقد الجمعية تحت رعاية الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، ورئيس اللجنة العليا، وأحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد السباعي، مدير عام الهيئات واللجنة الفرعية المشرفة على الجمعية برئاسة المستشار محمد خلف عبد السلام، وأعضاء اللجنة من الجهة الإدارية قاسم محروس، مدير إدارة أسيوط، ومحمد رشاد، هيئات المديرية، وحنان عبد الله، تفتيش مالي المديرية.

بدأت اللجنة في جمع التوقيعات واكتمال النصاب القانوني بحضور 67 عضوًا من إجمالي 86 عضوًا لهم حق الحضور. جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعقد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب وفقًا للائحة النظام الأساسي للهيئات الشبابية، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، رئيس اللجنة العليا للجمعيات العمومية في مراكز الشباب.

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي ناصر لابناء الشعب باسيوط