انتهاء الملتقى الإعلامي الكشفي لجوالة مراكز الشباب بالغردقة اليوم

انتهى اليوم الملتقى الإعلامي الكشفي لجوالة مراكز الشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، والتي تتمثل في الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة الكشفية والإرشادية في مدينة الشباب بالغردقة.

شاركت جوالة مراكز شباب أسيوط في هذا الملتقى خلال الفترة من ٧ أكتوبر الحالي إلى ١١ أكتوبر الحالي، بمشاركة ١٨٠ شابًا ومنسقًا من مديريات الشباب والرياضة في المحافظات.

تنوعت الأنشطة في الفترة الأولى بين الطابور الرياضي وطابور تحية العلم وورش العمل المتخصصة في مجالات المونتاج والجرافيك والتسويق والتصوير وإعداد التقارير.

يجدر بالذكر أن المشاركين في الملتقى قد انضموا إلى مشروع القطار الإعلامي الكشفي في المحافظات، الذي يهدف إلى تنمية مهاراتهم في مجال الإعلام. ويأتي الملتقى ليكمل تدريبهم وتحسين مهاراتهم الإعلامية.

يساهم الإعلام والنشر والاتصالات داخل الحركة الكشفية ومع الهيئات والمؤسسات الأخرى في تحسين صورة الحركة الكشفية في المجتمع. ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

اليوم انتهاء الملتقى الإعلامي الكشفي لجوالة مراكز الشباب بالغردقة