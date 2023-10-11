كواليس جديدة عن ميسي مع إنتر ميامي قبل الإنضمام لمعسكر الأرجنتين

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنترميامي ، لخوض معسكر تدريبي مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم اوربية 2024.

كواليس جديدة لميسي مع إنتر ميامي قبل معسكر الأرجنتين

وكشفت تقرير صحفية أمريكية أن ميسي لن ينضم لفريق أخر بعد إنتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الأمريكي.

وانتنشرت تقارير صحفية خلال الفترة القليلة الماضية أن ميسي يفكر بالعودة لبرشلونة أو الانتقال إلي الدوري السعودي.

ولم يلعب ميسي الفائز بكأس العالم الأرجنتيني سوى 72 دقيقة فقط في الدوري الأمريكي منذ أوائل سبتمبر بسبب الإصابة.

يذكر أن خرج إنتر ميامي من المنافسة على الملحق بعد خسارته يوم السبت 1-0 أمام إف سي سينسيناتي وينتهي موسمه في 21 أكتوبر.

الأرجنتنين تستعد تصفيات كأس العالم

وبعد انتهاء الموسم في الدوري الأمريكي، ستخوض الأرجنتين مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام أوروجواي والبرازيل يومي 17 و22 نوفمبر، ومن المتوقع أن يحصل ميسي بعد ذلك على إجازة لمدة شهر.