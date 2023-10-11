"تنمية الوعى بالمحليات" ندوة تثقيفية بمركز شباب ساحل سليم فى أسيوط

تواصل إدارة التعليم المدني في مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفيذ فعاليات الخطة الصيفية تحت شعار "صيف شبابنا".

وقد تم تنفيذ ندوة بعنوان "تنمية الوعي بالمحليات" في مركز شباب ساحل سليم، وشارك في هذه الندوة 75 شابًا وفتاة يمثلون أعضاء الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب ساحل سليم.

هدف اللقاء هو تفعيل نص المادة 82 من الدستور المصري لعام 2014، والذي ينص على أن تكفل الدولة رعاية النشئ والشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للشباب، وتأهيل وتمكين الشباب ودعم الكوادر الشبابية من خلال الانضمام للمجالس المحلية وإنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية. وتم التطرق إلى محاور عديدة، مثل تعريف المحليات في مصر ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا الإدارة المحلية والأركان الأساسية والتنظيم القانوني واختصاصات وأدوات المجلس الشعبي المحلي وأدوات الرقابة والعلاقة بين المجالس الشعبية والتنفيذية.

قدم اللقاء أسامة محمد صديق، الصحفي في إحدى الصحف الكبرى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

"تنمية الوعى بالمحليات" ندوة تثقيفية بمركز شباب ساحل سليم

"تنمية الوعى بالمحليات" ندوة تثقيفية بمركز شباب ساحل سليم