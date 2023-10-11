لوكاكو يضع نفسة في قبضة تشيلسي بسبب الأموال بعد 12 عام من الانتقالات

أصبح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في موقف صعب وتحكم غريب من إدارة نادي تشيلسي، مقابل صمت غير معروف سببه من مهاجم نادي روما الإيطالي الحالي والمعار لنهاية الموسم، للمرة الرابعة التي يخرج فيها على سبيل الإعارة خلال مسيرته.

تشيلسي يتلاعب بـ لوكاكو

خروج لوكاكو على سبيل الإعارة أربعة مرات في مسيرته حتى الآن ليس الأمر الغريب، لكن الأغرب هو أن الأربعة مواسم التي لعبها على سبيل الإعارة كان ضمن حسابات نادي تشيلسي، ومنه لكل فريق يريد الدعم به في مركز قلب الهجوم.

تعاقد تشيلسي مع لوكاكو في عام 2011-12 من نادي أندرلخت البلجيكي مقابل 15 مليون يورو، ولعب موسم واحد فقط ثم انتقل لنادي ويست بروميتش البيون في عام 2012، وفي عام 2013 كانت إعارته الثانية على التوالي لنادي إيفرتون مقابل 3.5 مليون يورو.

لوكاكو تألق في إيفرتون ولم يتعلم الدرس

رغم تألقة الشديد مع إيفرتون لم يعود للبلوز لكن فعل "التوفيز" بند شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 35 مليون يورو، تنقل بين أندية إيفرتون ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان حتى عاد للفريق لتشيلسي من جديد في موسم 2021-22 مقابل 113 مليون يورو!.

لعب موسم واحد فقط مع البلوز ثم يخرج على سبيل الإعارة "للمرة الثالثة" ويعود لإنتر ميلان من جديد مقابل 7.8 مليون يورو، ومثل ما حدث في العقد الأول مع تشيلسي خرج للموسم الثاني على التوالي للإعارة هذة المرة لنادي روما مقابل 5.8 مليون يورو.

بعدما كانت قيمة اللاعب التسويقية في ارتفاع شديد منذ بداية مسيرته ومع وصول قيمته إلى 100 مليون يورو مع نادي إنتر ميلان قبل العودة للبلوز، الآن أصبحت قيمته التسويقية 40 مليون يورو في إنخفاض مستمر لصاحب الـ 30 عام الذي أهدر سنوات من عمرة في الإعارة وتحت تحكم إدارة النادي اللندني.

تشيلسي يضم لوكاكو لعودة الربح منه

لم تكتفي إدارة تشيلسي بما فعلته مع اللاعب في السنوات الماضية ومع ظهور عدم حاجة النادي للنجم البلجيكي وأنما كان التعاقد معه لغرض تسويقي وكسب المال، ليعلن النادي الإنجليزي رغبته في الحصول على 37 مليون جنية إسترليني لمن يرغب في ضم الدبابة البلجيكية.

لم يتعلم لوكاكو من خطأ الماضي بل وافق على التوقيع لمدة 5 سنوات للبلوز، ومن المقرر ان ينتهي عقده في يونيو من عام 2026، وهو على وشك تكرار الموقف السابق قبل 12 عام حين انتقل من اندرلخت للبلوز في صيف 2011.

من المقرر ان تنتهي إعارة لوكاكو مع ناد روما في 30 يونيو من العام المقبل 2024، ويقدم اللاعب مستوى جيد مع فريقه جعلهم يفتحون صفحة تفعيل شراء عقده بشكل نهائي من البلوز خلال الفترة المقبلة.