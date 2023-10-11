كنيسة مارجرجس الروماني تشهد فعاليات روحية غدًا

تشهد كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني التابعة لمطرانية سوهاج، فعاليات ونشاطًا رعويًا، للأقباط الأرثوذكس غدًا الخميس، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يتخلل اللقاء اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ويستمر على مدار ساعتين متواصلين وينتهى في الثامنة صباحًا.

احتفلت الكنائس القبطية بمختلف الإيبارشيات في ربوع مصر الفترة الماضية، فعاليات روحية متنوعة عدة وكان في ختامها الاحتفاب بمناسبة "عيد الصليب المجيد" استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

وتفيض الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.