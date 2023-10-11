"شباب ديروط" تنظم احتفالات انتصارات أكتوبر بمركز شباب صنبو

شهد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في باسيوط، وبصحبته حسين أحمد من التخطيط والمتابعة في مديرية الشباب بباسيوط، ومحمود أنور مدير مكتب وكيل وزارة الشباب في باسيوط، احتفالية إدارة شباب ديروط في مركز شباب صنبو باليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "حكاية وطن".

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدير إدارة ديروط وممثلي الأزهر والكنيسة ومجلس إدارة مركز شباب صنبو والقيادات التنفيذية والقيادات الطبيعية. بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة في باسيوط.

هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة في باسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، والتي حقق فيها الجيش المصري انتصارات عظيمة تخلد في التاريخ. دعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة في باسيوط إلى حرب أكتوبر التي أظهرت مدى عبقرية الجيش المصري وقدرته على تحدي الصعاب وتحقيق النصر الغالي، وتدمير خط برليف الحصين ورفع راية النصر. وبعدها توالت عروض الكيانات الشبابية من استعراض وأغاني وطنية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد. وفي النهاية، قدم الدكتور علاء جاد الشكر والتقدير لأحمد شعبان وفريق العمل ومجلس الإدارة على حسن التنظيم والأداء المشرف.

"شباب ديروط" تنظم احتفالات بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز شباب صنبو

"شباب ديروط" تنظم احتفالات بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز شباب صنبو

"شباب ديروط" تنظم احتفالات بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز شباب صنبو

"شباب ديروط" تنظم احتفالات بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز شباب صنبو