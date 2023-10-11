إعلام الداخلة بالوادي الجديد ينظم ندوة تثقيفية حول الانتخابات الرئاسية

نظم المركز الإعلامي بالداخلة ندوة تثقيفية حول حملة منح حق التصويت للانتخابات الرئاسية وآليات تحسين الثقافة الاجتماعية نحو المشاركة في الانتخابات، بهدف تعزيز الرسائل التوعوية الموجهة للمواطنين للتأكيد على أهمية المشاركة في الحق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمن الحملة التثقيفية لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" حضر الندوة المهندس عبد الحكم جبالي مستشار محافظ الوادي الجديد

وبحضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وموظفي الادارات الحكومية بالداخلة وطلاب المدارس الثانوية والفنية، بدأ مدير المركز الإعلامي محسن محمد سيد الندوة بالترحيب بالحاضرين ثم تحدث بأسلوب مبسط. حول أهمية المشاركة السياسية ودورها في تحقيق الديمقراطية. من جانبه تحدث المهندس عبد الحكم الجبالي عن السياسة بمفهومها التكاملي، ووسع مفهوم المشاركة السياسية كتعبير واضح عن مبدأ سيادة الشعب، ثم تحدث عن كيفية ممارسة الحياة السياسية. وذلك من خلال مشاركة كافة فئات الشعب في الانتخابات كجزء من واجبهم تجاه الوطن، حيث أن المشاركة هي البوابة الحقيقية لحشد الطاقات وتنمية الأجيال والمساهمة في حركة التنمية

وأشار مستشار محافظ الوادي الجديد إلى آليات تحسين الثقافة الاجتماعية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مسلطاً الضوء على مفهوم المشاركة السياسية، والذي يعني درجة اهتمام الفرد بالقضايا السياسية داخل مجتمعه، ومدى إلمامه بالسياسات المتعلقة بالقضايا، سواء على المستوى المحلي أو العربي. أو المستويات الدولية

كما أكد جبالي على اهتمام الفرد بلعب دور إيجابي في العملية السياسية ومناقشة القضايا مع الآخرين. ثم أنهى حديثه بمراحل المشاركة السياسية ومنها المصلحة السياسية.

ندوة تثقيفية حول حملة الانتخابات الرئاسية بالمركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد