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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند.. مابين الموسم الماضي والحاضر في أول 8 جولات

هالاند
هالاند

تشهد إنطلاقة النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانسشتر سيتي تراجع كبير هذا الموسم بخلاف ما ظهر به في بداية الموسم الماضي، وذلك بعد مرور 8 أسابيع من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ونعرض في السطور التالية مقارنة بالأرقام بين ما حققه هالاند في أول 8 أسابيع بالدروي الموسم الماضي، وما حققه حتي الأن في الموسم الجاري.

 

هالاند في موسم 2022-2023 يحسم الحذاء الذهبي

نجخ إيرلينج هالاند في ظهوره الأول الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في خطف الأنظار إليه بعد تحقيق العديد من الأرقام القياسية بسبب الغزارة التهديفية التي شهدت إنطلاقته في البريميرليج والتي إنتهت بفوزه بهداف البطولة وحصد الحذاء الذهبي.

حيث تمكن هالاند في موسم 2022/2023 ، من إعتلاء صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 36 هدفًا محطمًا الرقم القياسي لأكثر عدد أهداف تم تسجيله من جانب هداف في تاريخ البطولة الإنجليزية.

 

هالاند ما بين الموسم الماضي والحاضر بعد مرور 8 جولات

إنخفض معدل تسجيل إيرلينج هالاند عن الموسم الماضي، وهو ما شهدته أول 8 جولات من الدروي الإنجليزي.

حيث تمكن هالاند في الموسم الماضي من تسجيل 11 هدفًا وصناعة هدف في أول 8 جولات.

بينما في الموسم الحالي تمكن من تسجيل 8 أهداف فقط في أول 8 جولات وصناعة هدف.

 

 

 

 

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