طرح عدد 96 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمشروع سكن مصر

تعلن نقابة الصحفيين فتح باب الحجز لعدد (96) وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمشروع سكن مصر، اعتبارًا من السبت 14/10/2023م وحتي السبت.

ويتراوح متوسط سعر المتر يتراوح من (7070 جنيهًا لـ 7425جنيهًا) حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة، علمًا بأنه ستتطرح باقى الوحدات السكنية الــ(576) المخصصة للنقابة فور ورود الأسعار.



على أن يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء)، و يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، ويُسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة مصاريف عن العام الأول من تاريخ الاستلام.



و يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وِزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

التقديم بمركز الخدمات بالطابق الأول.



شروط الحجز

الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.

تجرى فى حالة زيادة عدد الراغبين فى الحجز -بعد استبعاد مَن سبق استفادته- على عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.

