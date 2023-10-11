تقرير الطب الشرعي في حادث مواقعة شخصين لشاب بسوهاج

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده ضد المتهم " عبدالله. خ" حيث قام بهتك عرض شاب بمساعده شريكه ورفضت الطعن المقدم منه

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه ووجود اثار لواط وكدمه بفتحة الشرج يلون بنفسجي غير كامل الإستدارة على غرار ما يتخلف عن إيلاج قضيب ذكرى بالغ في وضع الانتصاب ومتكررة الاستعمال من قبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة جنايات سوهاج حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وبمساعده شريكه هتكوا عرض المجنى عليه وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن استدرجاه لمسكنهما وقدما إليه مياه غازية تحتوى على مادة مخدرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه عقب تناوله لها غاب عن الوعى فقاما بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه وعقب ذلك بتاريخ لاحق قاما بهتك عرضه مرة أخرى بعد تهديدهما له بفضح أمره إن لم يستجيب لرغباتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في حي الجيزة بالعجوزة.

وكلفت النيابة العامة بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وكان قد تمكنت رجال المباحث من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

وبالفحص والتقنين أفادت التحريات الأولية عن قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار سالف الذكر بقصد التنقيب عن الآثار.