الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المالكي يطلع نظيره العراقي على خطورة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

المالكي
المالكي

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره العراقي فؤاد حسين، على تطورات العدوان الإسرائيلي الكارثي والمستمر على قطاع غزة حتى اليوم .

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خطورة العدوان الإسرائيلي المتدحرج على أهلنا في القطاع، في ضوء إعلان سلطات الإحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود،  والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية، مشيرا إن هناك إتصالات مكثفة يجريها سيادة الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

وأشاد المالكي بمواقف الشقيقة العراق التي تعتبر من أكبر الداعمين لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية، إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.

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