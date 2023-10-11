حملات مكبرة لتموين القليوبية وضبط مصنع إلكترونيات مخالف

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملات التفتيش التى تقوم بها لضبط الأسواق وللتصدي بكل حسم لكل أنواع المخالفات، لضمان الحماية الكاملة للمستهلكين وحفاظًا على الصحة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، نفذت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة على الأسواق التجارية.

وأسفرت جهود الحملة المقامة عن ضبط مصنع لتجميع وإعادة تصنيع المكون الإلكتروني وفورم البوردات الإلكترونية، وذلك لمزاولتة النشاط بدون ترخيص وبدون سجل صناعي ولحيازته بقصد الاستخدام في الإنتاج لمستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات.

بما يصبح فى ذلك مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على المضبوطات الآتية: 28 طن بوردات إلكترونيات مختلفة الأنواع، 3 أطنان بوردات مطحونة بلاستيك ونحاس، 1100 كجم مواد كيميائية سائلة، 1ماكينة طحن وفرم، 1 فرن لتسيح مخلفات معدنية.

كما تم ضبط الأحراز الخاصة بالمصنع 4 نقص وزن 2 مواصفات، 4 نظافة معجن، 3 غلق، 2 قائمة تشغيل، 1 بون صرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحرزت الضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.