شاهد.. لحظة وصول البابا تواضروس إلى ميلانو

وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى مطار مالبينسا الدولي، بمدينة ميلانو الإيطالية، في إطار جولته الرعوية لعدة كنائس وإيبارشيات قبطية في إيطاليا.

كان في استقبال البابا عدة شخصيات رسمية والتي حرصت على التواجد بالمطار لحظة الوصول وعلى رأسهم السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام، والقنصل أحمد البقلي نائب القنصل العام والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية والسيد سامح سيد مدير عام محطة مصر للطيران.

ومن الكنيسة القبطية بإيطاليا حرص نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، كما قدم طفل من أبناء الإيبارشية باقة من الورود ترحيبًا بمجيئه لافتقاد أبنائه.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة أعمالًا رعويةً متنوعة من بينها تدشين كنيستين ولقاءات مع كهنة ورهبان وخدام وشمامسة وشباب وشعب ميلانو، إلى جانب سيمينار لأساقفة أوروبا.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب بطريرك الأقباط.