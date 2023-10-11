البابا تواضروس يلتقي نائب أساقفة الكاثوليك بميلانو.. شاهد

يواصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نشاطه منذ بدء جولته الرعوية بميلانو، والتقى اليوم الأربعاء، المونسينيور فرانكو أجينسي نائب رئيس أساقفة ميلانو، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بحضور الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا.

استهل قداسة البابا اللقاء بالترحيب لزائريه، مشيرًا إلى أن ميلانو لها شهرة كبيرة في التاريخ المسيحي، وأن القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو كان لكتاباته وسيرته دورًا كبيرًا في توبة القديس أغسطينوس، وألمح إلى أن المطران المتنيح الأنبا كيرلس أسقف ميلانو يعتبر امتدادًا للقديس أمبروسيوس في كتاباته وخدمته.

وحرص قداسة البابا على الحديث عن مصر مشيرًا إلى أن لها تاريخا مسيحيا قويا على أرض مصر نشأت الرهبنة من خلال مؤسسها القديس الأنبا أنطونيوس.

كما أعرب عن أمنيته لضيوفه بزيارة مصر وأديرتها، قائلًا: "ونحن نشهد بالمسيحية القوية في مصر، ونشهد للمسيح في مجتمعات الشرق الأوسط باعتبارنا أكبر كنيسة مسيحية في الشرق الأوسط. ونسعد بهذه النعمة التي نحاول أن نقدمها لكل أحد وسأكون سعيدًا بزيارتكم لنا في مصر"، وأرسل البابا تحياته ومحبته لرئيس أساقفة ميلانو مشيدًا بلقائهما معًا في مايو الماضي في ميلانو.

ومن جانبه، أعرب الأسقف فرانكو عن شكره لقداسة البابا علي الشهادة الجميلة التي تتركها الكنيسة القبطية في المجتمع قائلًا: "إنكم دائمًا تشجعوننا، خصوصًا في ملف الشباب".

وأشار أيضًا الأب لوكا إلى أنهم في ميلانو وعلى مدار الستة أعوام ماضية يحاولون ويصلون كثيرًا لإرشاد الروح القدس بخصوص التغيرات الخاطئة والمخالفة للمبادئ المسيحية التي تحدث في المجتمعات الآن، ثم وجه كلمة لقداسة البابا قائلًا: "قداستك تحدثت عن القديس أمبروسيوس وهو قاضي ترك وظيفته وتكرس للخدمة وأصبح أسقفًا لميلانو ونحن فخورون بأننا مسيحيو القديس أمبروسيوس".

واستطرد: "نحن نرى أن الكنيسة القبطية تعد طاقة إيجابية لنشر الإيمان، ونرغب ونجاهد أن تكن دائمًا روح مجمع نيقية بيننا ونحن أبناء مجمع نيقية وفترة أسقفية القديس أمبروسيوس هي ثمرة لتعب آباء مجمع نيقية".

ووسط ترتيل الحضور لحن "خين إفران أكسيوس" حرصوا على تقديم هدية تذكارية لقداسة البابا عبارة عن رفات مجموعة من القديسين هم القديس أغسطينوس، والقديس أمبروسيوس، والقديس بقطر، ورفات نفس القديسين لنيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.

كما أهدى البابا أسقف فرانكو هدية تذكارية رمزية عبارة عن كتاب وفيلم عن رحلة العائلة المقدسة.