لواء أحمد عبد الله : مؤتمر المستثمرات العرب فرصة للتعاون بين جميع الدول



أكد لواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر السابق ، أن رئيسة اتحاد المستثمرات العرب دكتورة هدى يسي ، لديها إمكانيات خاصة لجذب الجميع وشبكة علاقات قوية، وهو ما شهده خلال مؤتمر الاتحاد بالأقصر



وقال ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، أنها تعمل بآليات عمل مدروسة ساهمت فى نجاح المؤتمر العام الماضى.

وأكد أهمية مؤتمر المستثمرات العرب فى شرم الشيخ كفرصة للتعاون بين جميع الدول وإقامة جلسات العمل العملية B2B لإقامة الشراكات المستهدفة .

على زين : نجاح مؤتمر المستثمرات العرب سنويا وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع



كما أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ورئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المهندس على زين العابدين ، على أن انعقاد المؤتمر الصحفى اليوم للإعلان عن فعاليات الدورة 26 لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب ، يعكس نجاح المؤتمر سنويا وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع

ومن أكثر أوجه النجاح هو إعلان سيدة صربيا الأولى الحضور للسنة الثانية على التوالى مما بعكس قوة ونجاح المؤتمر .

وقال ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، إن من مظاهر نجاح المؤتمر السابق ما تم من اتفاقيات بين الدول المشاركة فى المؤتمر فى مختلف المجالات الاقتصادية ومنهم على سبيل المثال، إقامة تعاون مع موريتانيا فى الطاقة . ورواندا واستيراد الزيت وبعض المنتجات الزراعية من روسيا .