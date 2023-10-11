مهرجان ليلة عمر الكويتي| 6 نجوم خلال 48 ساعة

تشهد فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي الكويتي، كوكبة غنائية ضخمة من مختلف الدول العربية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوي للحفلات هناك.

مواعيد حفلات مهرجان ليلة عمر الكويتي 2023

ومن المقرر أن يقام خلال نهاية الأسبوع الجاري حفلين غنائيين مع 6 نجوم عربية، وتم نفاد التذاكر بالكامل، والتي تم طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

موعد حفل حسين الجسمي ورحمة رياض

بدايةً من حفل الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض، الذي يقام غدًا الخميس على مسرح أرينا كويت

موعد حفل بهاء سلطان وتامر عاشور وعايض

يليه ثلاثية غنائية بين مصر والسعودية مع الفنان بهاء سلطان والفنان تامر عاشور والفنان عايض على نفس المسرح.

فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي 2023

كانت قد انطلقت ليالي مهرجان ليلة عمر مع الفنانة أنغام خلال الأسبوع الماضي مع ليلتين متتاليتين شهدت حضور كامل العدد من جمهورها.

وتستكمل لياليها في ليالي أكتوبر الخريفية مع 6 من نجوم غناء الوطن العربي وهم “شيرين، بهاء سلطان، تامر عاشور، حسين الجسمي، رحمة رياض”

تتضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي نخبة من نجوم غناء الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

كانت أحدث أغاني الفنان تامر عاشور من خلال “عديت”، والتي سجلت أكثر من 490 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها “عديت جنبى إتمنيت ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه بقى قلبي خلاص لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض”.