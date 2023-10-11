محافظ الوادي الجديد يصدر قرارا بندب ونقل عدد من رؤساء المراكز

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد القرار رقم 404 لسنة 2023 بندب ونقل عدد من رؤساء المراكز، لحين الإعلان عن شغل المنصب بالطرق القانونية المتبعة.

ونص القرار على نقل نبيل حنفي إلى ديوان عام المحافظة من رئاسة مركز الفرافرة، وتعيين الدكتور ياسر سيد محمود رئيسا لمركز الفرافرة، ونقله من رئاسة مركز بلاط، و سلامة علي محمد رئيساً لمركز بلاط.

وأوضح الزملوط أن المحافظة مستعدة لضخ دماء جديدة من القيادة التنفيذية على كافة المستويات الوظيفية. تطوير أداء نظام العمل بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.