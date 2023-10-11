تفاصيل لقاء البابا تواضروس وقنصل مصر بميلانو

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء السفيرة منال عبدالدايم القنصل العام لمصر في ميلانو، في إطار جولته الرعوية لعدد من الإيبارشيات القبطية في إيطاليا.

رافق القنصل المصري وفد مكون من القنصل أحمد البقلي نائب القنصل العام والقنصل محمود الطوخي والقنصل أحمد منير والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية.

واستهل البابا اللقاء بتقديم الترحيب لهه المحبة التي عكسها لحظات استقباله حين وصل أمس، كما تخللت الجلسة حوارًا وديًا تضمن الإشادة بدور الجالية المصرية في أداء واجباتها الوطنية وبالأخص أقباط ميلانو وكهنتهم، وشدد قداسة البابا على أن الواجب وطني التزام على كل مصري.

ومن جانبه، أشاد القنصل محمود الطوخي بدعم البابا لمشروع مسار العائلة المقدسة، وأجابه قداسة البابا بأن موضوع المسار له أهمية كبرى، نظرًا لأنه يعطي ميزة فريدة لمصر ويعود بالنفع على مصر.