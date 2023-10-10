البابا تواضروس يبدأ جولته الرعوية في إيطاليا.. تفاصيل

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بدأ منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الزيارة الرعوية لعدد من الكنائس والإيبارشيات التابعة للأقباط الأرثوذكس في إيطاليا.

كان المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار، في استقبال قداسة البابا في مطار القاهرة لبدء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا، برفقة كل من الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى.

تتخلل الزيارة تدشين كنيستين جديدتين، ويعقد عدد من اللقاءات الرعوية مع كهنة الإيبارشية والآباء الرهبان بدير القديس الأنبا شنودة، والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإيبارشية ذاتها، كما تتضمن الزيارة لقاء "سيمينار" يعقده قداسته مع أساقفة أوروبا يُنَاقَش خلاله موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا".